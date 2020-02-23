«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Балашихе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Локомотив».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.93.
«Для «Авангарда» поход за победой в Восточной конференции завершился окончательно. Тут уже не с «Ак Барсом» бороться, а надо опасаться, как бы «Барыс» на последнем повороте не обошёл. Особенно с учетом того, что товарищам из солнечного Казахстана в регулярном чемпионате осталось «зачистить» Дальний Восток, а «ястребам» предстоят матчи с «Локомотивом» и «Йокеритом».
«Локомотив» нынче не потрясает величием, и победа в матче с «Витязем», который особо и не упирался, стала лишь второй в пяти последних матчах. Но с «Авангардом» «железнодорожники» упираются вовсю, два последних матча регулярных чемпионатов, включая «междусобойчик» нынешнего сезона, ярославцы выиграли.
У «Авангарда» два проигрыша в двух последних матчах, в игре проглядывается усталость. Правда, нельзя исключать, что Боб Хартли подгрузил ребят в преддверии плей-офф. В НХЛ так частенько делают, но даже там знают, насколько это опасно, поскольку сезон может закончиться раньше, чем выйдешь на пик.
Поскольку сезон у нас заканчивается, на первый план выходит вопрос целесообразности. Нужны «Авангарду» очки? Ещё как, ведь «Барыс» не дремлет. Нужны ли очки «Локомотиву»? А зачем? Сверху до «Спартака» шесть очков, снизу до «Витязя» — столько же.
Это говорит о том, что в грядущем матче «Авангард» прервёт свою неудачную серию. Ждите сурово «низовой» матч, который завершится со счётом 2:1 или 3:1 в основное время, и победят хозяева».
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