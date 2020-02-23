«Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Вашингтон» — «Питтсбург».



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.



«Вашингтон» выглядит не очень убедительно в последнее время. Пишу это до матча с «Нью-Джерси», где Овечкин может забить 700-й гол. С момента когда он начал гнаться за 700-м голом, когда все стали требовать от него дубль, «Вашингтон» начал играть неудачно — одна победа в пяти матчах.



Конечно, Овечкин 700-й гол забьёт, но у «Вашингтона» очевидный спад. Плюс в том, что Евгений Кузнецов вернулся после трёх пропущенных матчей из-за травмы. В первой же встрече он сделал результативную передачу, но при этом «Вашингтон» проиграл дома «Монреалю» в овертайме. «Монреаль» вообще никакой, а «Вашингтон» умудрился им проиграть.



«Питтсбург» проиграл «Торонто» — 0:4, но в целом выступает бодро – первое место в дивизионе. Команды встретятся на следующий день, будут не совсем свежими. К тому же матч будет в полдень, а такие матчи получаются не очень результативными, команды долго раскачиваются. Рискну и возьму большой коэффициент 2,35 на то, что тотал в этом матче будет меньше 5,5. Привлекают коэффициент и логика, что команды встречаются на следующий день, у них будет меньше суток на восстановление. Ребятам не хватит сил устроить голевую феерию. Возможно, ошибаюсь. Подумайте, на что поставите вы».



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