Чемпионат мира — 2020 по биатлону: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.
Расписание чемпионата
23 февраля, воскресенье
Масс-старт. Женщины
Масс-старт. Мужчины
Сегодня, 23 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоятся масс-старты у женщин и у мужчин. Женская гонка начнётся в 14:30 мск, мужская — в 17:00 мск. Обе гонки покажет в прямом эфире Первый канал.
У женщин в число фавориток входят итальянка Доротея Вирер (4.24), норвежка Марте Рёйселанд (5.50) и немка Дениз Херрман (6.00). Победа Екатерины Юрловой-Перхт идёт за 21.0.
У мужчин фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.90), французы Мартен Фуркад (4.00) и Кентен Фийон Майе (5.00).
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