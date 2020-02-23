«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» — «Вильярреал».



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.85.



«Мадридский «Атлетико» после провального января прибавил с возвращением в строй капитана команды Коке, а последний матч против «Ливерпуля» стал для «матрасников», пожалуй, лучшим в сезоне. До ответной поездки на «Энфилд» ещё масса времени, так что «Атлетико» нет смысла экономить силы и можно полностью выложиться в домашней игре с «Вильярреалом». Тем более что это прямой конкурент в борьбе за места в еврозоне.

У «Атлетико» нет дисквалификаций, а кадровые проблемы постепенно разрешились – в атаке можно перестать выпускать номинальных хавбеков и положиться на Морату и Диего Косту, а вера в оборону и особенно в Лоди выросла после нуля попаданий «Ливерпуля» в створ ворот Облака. Прагматичному и мало забивающему и пропускающему «Атлетико» будет противостоять антипод – одна из самых открытых команд чемпионата. Но на «Ванда Метрополитано» «подводников» вполне устроит и ничья.



Думаю, голов тут окажется два или три и «Атлетико», вероятно, не проиграет. Можно выбрать ставку с коэффициентом 1,5 на то, что «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 3,5 мяча, но я всё же предпочту с более высоким коэффициентом поставить на просто на тотал матча от двух до трёх забитых мячей», — сказал Вишневский.



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