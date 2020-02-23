Эксперты: вылет «Спартака» в ФНЛ вероятнее, чем попадание в топ-3 РПЛ сезона-2019/2020

В РПЛ сезона-2019/2020 «Спартак» за 19 туров набрал 22 очка и занимает 10-ю позицию. Букмекеры принимают ставки на итоги чемпионата для команды Доменико Тедеско.
С коэффициентом 30.00 (около 3% вероятности) можно поставить на вылет красно-белых в ФНЛ. Сейчас «Спартак» опережает идущие в зоне стыковых матчей «Рубин» и «Оренбург» на три очка. От «Крыльев Советов», которые находятся на 15-м месте, команду Доменико Тедеско отделяет четыре балла.
На то, что «Спартак» попадёт в топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона, можно сделать ставку с коэффициентом 50.00 (2% вероятности). Красно-белые отстают от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» на 12 очков.
Таким образом, букмекеры считают, что вероятность вылететь в ФНЛ у команды Доменико Тедеско выше, чем попасть в первую тройку.
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