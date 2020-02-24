«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Ливерпуля» минимум в 2 мяча во 2-м тайме за 2.34.



«Две недели пришлись некстати «Ливерпулю». Игроки выбились из игрового ритма, вернулись из отпусков без той злости, которая им присуща в хорошем смысле этого слова. В Мадриде мерсисайдцы вообще ни одного раза не пробили в створ ворот «Атлетико», что им, конечно, не свойственно. Теперь весь вопрос в том, как быстро Клопп и его команда смогут вернуть подопечным нужный настрой. И в принципе тот факт, что матч вынесен на понедельник, он пройдет в темное время суток под светом настраивающих на нужный лад прожекторов «Энфилда» может помочь.



«Вест Хэм» не оправдывал прогнозов чаще любой другой команды в этом сезоне. Вроде бы по составу «молотобойцы» должны бороться минимум за Европу, но на деле ничего путного у них так и не получилось. Мойес делает команду более дисциплинированной и прямолинейной, и хотя бы без мяча она стала действовать построже.



Понятно, что гости здесь закроются, и попытаются изобразить «Атлетико». Надолго ли их хватит? Думаю, на полчаса максимум. Мне кажется, именно после перерыва «Ливерпуль» окончательно разыграется и поиграет в свое удовольствие, а гости, пропустив раз, вполне могут посыпаться», — сказал Петросьян.



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«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз: злой Клопп ответит на поражение от «Атлетико» в ЛЧ У мерсисайдцев 10 побед всухую в 11 последних турах АПЛ.