«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Вест Хэм».



Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1.98.



«Сегодня говорим об английском футболе, очередной тур на носу. Матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» в центре внимания сегодняшнего прогноза.



Мы видели, как «молотобойцы» недавно играли против «Манчестер Сити» — это было откровенно блёкло. Впрочем, «Ливерпуль» тоже не потряс своих болельщиков игрой в Мадриде против «Атлетико».



Тем не менее «Ливерпуль» заведомо сильнее, он играет намного лучше, поэтому никаких шансов у гостей на то, чтобы забить или отобрать очки у «Ливерпуля», просто нет. Если посмотреть на линию, которую даёт БК ФОНБЕТ, то мне кажется, что наиболее интересная ставка – сухая победа «Ливерпуля». Это гораздо интереснее, чем играть верх или низ или на какие-то другие результаты.



«Вест Хэм» сейчас слаб, слаб в атаке и обороне. «Ливерпулю» нужна победа, чтобы укрепиться после резонансного поражения и спокойно готовиться к ответному матчу против «Атлетико». Предлагаю поставить на победу «Ливерпуля» всухую. Всем удачи и хорошего дня!» — сказал Казаков.



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«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз: злой Клопп ответит на поражение от «Атлетико» в ЛЧ У мерсисайдцев 10 побед всухую в 11 последних турах АПЛ.