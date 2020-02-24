«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: ставка Дмитрия Шнякина на матч АПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм».



Ставка: «Ливерпуль» забьет 2 или 3 гола за 1.86.



«Этот матч пройдет в Ливерпуле. Очевидно, что «Ливер» будет не то, чтобы на подвздутых колесах после тяжелейшего матча в Мадриде, но он наверняка выхолощен. Много эмоций да и чисто физически много сил отняло это противостояние с «Мадридом». Самое главное, что это все-таки был не вылет из Лиги чемпионов, так что вряд ли уж прямо в каком-то эмоциональном кризисе будет «Ливерпуль» пребывать.



Плюс ко всему, конечно, важная задача — поддерживать заданный темп в чемпионате. Мне кажется, для «Ливерпуля» это принципиально — взять и завершить этот сезон без поражений. Если и одержать эту долгожданную победу в чемпионате, то так, чтобы говорил весь мир о этом. Пройти сезон без поражений в современной английской Премьер-лиге — это что-то совершенно невероятное.



Соперник «Ливерпуля» — «Вест Хэм», он прибавил в последнее время, и выглядит уже не так, как месяца два назад. Определенную борьбу он, определенно, навяжет «Ливерпулю». Мне кажется, что одного гола в этом матче «Ливерпулю» будет недостаточно, чтобы победить, но и разгромить «Вест Хэм» в связи с тем, что силенок уже не так много, он вряд ли сможет.



Поэтому я предлагаю вам ставочку, которая недавно, кстати, у меня прошла на матч «Ювентуса». Это индивидуальный не столько тотал принимающей команды, сколько попытка угадать точный счет. Два или три гола забьет «Ливерпуль» в матче против «Вест Хэма» с коэффициентом 1.86. Вот таков мой прогноз — и не 1:0, и разгрома мы не увидим. Не упускайте свои шансы», — сказал Шнякин.



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