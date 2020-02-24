Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Букмекеры: Месси не удастся поразить ворота «Наполи» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Букмекеры: Месси не удастся поразить ворота «Наполи» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Завтра, 25 февраля, «Наполи» и «Барселона» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Италии начнётся в 23:00 мск. Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Лионель Месси забить в ворота итальянцев в гостевом матче.

По оценке аналитиков, Месси скорее не сможет забить. Поставить на гол лидера каталонцев в ворота «Наполи» можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 43% вероятности. Сделать ставку на то, что аргентинский нападающий не сможет отличиться в первой игре 1/8 финала главного европейского клубного турнира, можно за 1.72 (57%). В настоящий момент Лионель забил два мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020