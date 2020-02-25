«Челси» — «Бавария»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Челси» – «Бавария».



Ставка: победа «Челси» за 4.15.



У «Баварии» в последние годы чуть больший опыт выступлений в Лиге чемпионов, но за «Челси» — молодость: Маунт, Пулишич, Абрахам, есть и более матёрые футболисты — Аспиликуэта, Кабальеро, Алонсо.



Первый матч пройдёт в Лондоне, но не стоит забывать, что в составе немцев один из лучших в мире нападающих — Роберт Левандовски, а также опытные Алькантара и Коутиньо.



Эта пара имеет одинаковые шансы на проход. «Челси» важно сохранить ворота в неприкосновенности, чтобы остались хорошие шансы на общий успех. Синие не являются фаворитами турнира, но эта команда может выстрелить, вспомните сезон с Роберто Ди Маттео.



Гости будут больше владеть мячом, а игра, скорее всего, будет открытой, динамичной и на высоких скоростях. Рискну предположить, что «Челси» сможет победить».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Челси» — «Бавария». Прогноз: Лэмпард прервёт позорную серию английских клубов Диспетчер и сердце «Челси» лучше других знает, как остановить «Баварию» в Лиге чемпионов.