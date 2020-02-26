«Реал» — «Ман Сити»: когда играют, где покажут матч, какие прогнозы на матч ЛЧ
Сегодня, 26 февраля, на стадионе «Сантяго Бернабеу» пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на команду Пепа Гвардиолы можно за 2.45. Это примерно 40% вероятности. Сделать ставку на успех испанского клуба можно с коэффициентом 2.85 (34%). Поставить на ничейный исход матча можно за 3.35 (29%).
Ответный матч в Англии запланирован на 17 марта.
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«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы
У «Реала» победный менталитет, а игроки Гвардиолы теряются в решающих матчах Лиги чемпионов.
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