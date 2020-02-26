«Лион» — «Ювентус»: где будет трансляция, какие ставки и прогнозы на матч Лиги чемпионов

«Лион» примет «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 23:00 мск. Посмотреть в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Футбол 1».



Прогноз «Чемпионата»: Криштиану Роналду не забьёт за коэффициент 1.90.



Маурисио Сарри подвергается критике, а работу Руди Гарсии оценивают удовлетворительно. Француз пришёл в «Лион» в ходе сезона и лишь в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов забронировал путёвку в плей-офф. А в Италии наставника «Ювентуса» многие недолюбливают из-за проблем игрового характера.



При Сарри оборона «старой синьоры» стала менее надёжной, чем была при Аллегри, а нападение выглядит слишком примитивно. От Маурисио ожидали комбинационного футбола, но как встроить в схему Криштиану Роналду? Противоречий в системе действующего чемпиона Италии достаточно.



В плей-офф цена ошибки возрастает. «Ювентус» пропустил в шести выездных матчах подряд, хотя в соперниках были, например, «СПАЛ», «Верона» и «Сампдория». «Старая синьора» сосредоточится на надёжной игре сзади, ведь все вопросы можно решить в ответном поединке.



«Лиону» тоже невыгодно нагнетать обстановку. Да, в Италии «львам» будет ещё тяжелее, но основная задача — сохранить реальные шансы перед вторым матчем. Поэтому тотал голов меньше 2.5 за 1.81 смотрится интересно.



Руди Гарсия и Маурисио Сарри прекрасно знают сильные и слабые стороны друг друга. Француз несколько лет работал в «Роме», а нынешний тренер «Ювентуса» проводил первые сезоны с «Наполи». На первый план выйдет именно тактическая дуэль и желание не уступить.



Отдельную ставку сделаем на то, что Роналду не забьёт. Да, Криштиану забивал в девяти матчах подряд, но Лига чемпионов — другой уровень. У гостей не будет много моментов, а вся защита «Лиона» сосредоточится на опеке португальца.



На групповом этапе Роналду в шести матчах забил лишь два мяча: дома — «Байеру», когда «Ювентус» уже вёл 2:0, и тем же немцам на выезде в ничего не значащей встрече. Если Криштиану на групповом этапе остановили защитники «Локомотива», то поразить ворота «Лиона» будет ещё сложнее.



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«Лион» — «Ювентус». Прогноз: голевая серия Роналду прервётся во Франции «Лион» прикроет Роналду. В ЛЧ Криштиану не забил даже за два матча с «Локомотивом».