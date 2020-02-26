«Реал» – «Манчестер Сити»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу 1/8 финала ЛЧ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.45.
«Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Силы в данном противостоянии равны. Конечно, на стороне «Реала» большой опыт игры в Лиге чемпионов, в составе много опытных игроков, за плечами которых победы в данном турнире. Но у «Сити» большое желание, большая мотивация. В настоящий момент команда сконцентрирована на Лиге чемпионов, потому что выиграть АПЛ шансов уже нет.
Будет очень интересно, так как «Сити» — это команда, которая всегда играет через передачи, всегда играет в красивый футбол. «Реал» тоже играет в неплохой футбол, но после ухода Криштиану Роналду в составе нет того игрока, который предельно нацелен на ворота. Посмотрим, кто будет помогать в этом направлении Бензема. У Азара травма, поэтому будут играть Кроос, Модрич, Вальверде, может быть, Иско.
«Сити» будет много владеть мячом, посмотрим, насколько команда ментально готова будет к встрече на «Сантьяго Бернабеу». Силы примерно равны, но я думаю, что «Сити» победит в Мадриде», — сказал Гратакос.
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