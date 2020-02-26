«Лион» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Лион» — «Ювентус».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.85.



«Это первая игра 1/8 финала для обеих команд, как мне кажется, она получится осторожной. Как часто бывает на стадиях плей-офф, в первой игре ничего не решается. Мне кажется, что французы будут побаиваться итальянцев, потому что «Ювентус» один из претендентов на победу в Лиге чемпионов, у него есть большие звёзды в составе. «Ювентус» хоть и не играет очень ярко по сезону, за что Сарри критикуют, но результаты стабильные, он явный фаворит пары.



Что касается предматчевых раскладов, то «Лион» в последнее время играет малорезультативные матчи, не так много забивает, но порой одерживает важные победы. При этом нельзя говорить, что команда находится на пике формы.



Что касается «Юве», то он периодически испытывает проблемы в чемпионате, потому что есть достойная конкуренция в нынешнем сезоне – «Интер» и «Лацио» тоже претендуют на скудетто. Это очень сложная часть сезона для «Ювентуса», потому что он претендует на победу во всех турнирах, как правило, в которых принимает участие. Мне кажется, что «Ювентус» постарается обеспечить себе задел перед ответной встречей с «Лионом» во Франции, но все козыри на стол выкладывать не будет. Он постарается сыграть во владение мячом, сыграть аккуратно. Результативная ничья на выезде или минимальная победа во Франции – нормальный результат для «Ювентуса».



Я думаю, что игра получится не очень результативной. «Ювентус» очень часто в этом сезоне побеждает с разницей в один мяч. Мой прогноз – тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,85 на сайте ФОНБЕТ», — сказал Керимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Лион» — «Ювентус». Прогноз: голевая серия Роналду прервётся во Франции «Лион» прикроет Роналду. В ЛЧ Криштиану не забил даже за два матча с «Локомотивом».