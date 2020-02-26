Эксперты: Шарапова не переедет в Россию после завершения карьеры
Сегодня Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. 32-летняя теннисистка сделала заявление в эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.
Букмекеры принимают ставки на то, переедет ли Шарапова в Россию после завершения карьеры. По оценкам экспертов, шансов на то, что это случится в 2020 году, практически нет.
Сделать ставку на то, что Мария Шарапова объявит о переезде в Россию до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 6% вероятности.
Шарапова — одна из всего 10 женщин, собравших «карьерный шлем». За свою карьеру она выиграла 5 турниров «Большого шлема».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:00
- 25 февраля 2020
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:45
Партнерский контент