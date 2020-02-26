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Эксперты: Шарапова не переедет в Россию после завершения карьеры

Эксперты: Шарапова не переедет в Россию после завершения карьеры
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. 32-летняя теннисистка сделала заявление в эксклюзивном эссе для Vanity Fair и Vogue.

Букмекеры принимают ставки на то, переедет ли Шарапова в Россию после завершения карьеры. По оценкам экспертов, шансов на то, что это случится в 2020 году, практически нет.

Сделать ставку на то, что Мария Шарапова объявит о переезде в Россию до 31 декабря 2020 года, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 6% вероятности.

Шарапова — одна из всего 10 женщин, собравших «карьерный шлем». За свою карьеру она выиграла 5 турниров «Большого шлема».

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