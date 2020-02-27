«Гент» – «Рома»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Гент» – «Рома».



Ставка: обе забьют за 1.55.



«Рома» последние два матча провела неплохо — имею в виду и в чемпионате Италии, и первую встречу с «Гентом». Поэтому «Рома» должна проходить дальше. «Гент» не предстал каким-то невероятно грозным соперником, поэтому у «Ромы» много шансов без проблем выйти в 1/8.



Другое дело, что матч в Бельгии — возможно, плотный график повлияет на «Рому». Но в любом случае я считаю, что «Рома» постарается играть достаточно открыто, особенно учитывая, что у неё есть гандикап.



Моя ставка в этом матче — обе забьют. Опять-таки учитывая, что «Гент» играет дома, на один гол, наверное, бельгийцы могут рассчитывать. Соответственно мне кажется, что «обе забьют» будет оптимальной ставкой», — сказал Арустамян.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.