Эксперты: шансы «Реала» пройти «Ман Сити» в ЛЧ после домашнего поражения невелики

Вчера в Мадриде состоялся 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Реал» и «Манчестер Сити». Гостям удалось увезти победу: на гол Иско англичане ответили мячами Габриэля Жезуса и Кевина Де Брейне с пенальти. Кроме того, в концовке встречи красную карточку получил Серхио Рамос.



Теперь, по оценке букмекеров, у «Реала» мало шансов пройти в 1/4 финала. Сделать ставку на это можно с коэффициентом 7.00. Это примерно 14% вероятности. Поставить на то, что «Манчестер Сити» в домашней встрече сумеет удержать добытое преимущество, можно за 1.10 (86%).



Ответный матч в Манчестере состоится 17 марта.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.