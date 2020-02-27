«МЮ» — «Брюгге»: прогнозы, ставки и коэффициенты на матч плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 27 февраля, в Англии на стадионе «Олд Траффорд» пройдёт ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «МЮ» и «Брюгге». Начало матча запланировано на 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — английский клуб. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 1.47. Это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на успех бельгийского клуба можно с коэффициентом 7.80 (12%). Поставить на ничейный исход матча можно за 4.15 (23%). В первом матче в Бельгии команды сыграли вничью — 1:1.
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В последних трёх матчах за «МЮ» француз отличился трижды.
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