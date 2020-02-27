Эксперты: шансы «Лиона» и «Ювентуса» на 1/4 финала ЛЧ почти равны после первого матча

Вчера во Франции «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч на 31-й минуте встречи забил Тузар. Теперь, по оценке букмекеров, шансы команд на выход в четвертьфинал практически равны. Хотя небольшим фаворитом всё-таки остаётся итальянский клуб.



Сделать ставку на то, что дома «Ювентус» сможет отыграться и пройти в четвертьфинал турнира, можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Поставить на то, что французы сумеют удержать добытое преимущество в выездной встрече, можно за 2.10 (46%).



Ответный матч в Турине запланирован на 17 марта.



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