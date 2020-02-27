Эксперты: шансы «Лиона» и «Ювентуса» на 1/4 финала ЛЧ почти равны после первого матча
Вчера во Франции «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч на 31-й минуте встречи забил Тузар. Теперь, по оценке букмекеров, шансы команд на выход в четвертьфинал практически равны. Хотя небольшим фаворитом всё-таки остаётся итальянский клуб.
Сделать ставку на то, что дома «Ювентус» сможет отыграться и пройти в четвертьфинал турнира, можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 54% вероятности. Поставить на то, что французы сумеют удержать добытое преимущество в выездной встрече, можно за 2.10 (46%).
Ответный матч в Турине запланирован на 17 марта.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
- 26 февраля 2020
-
22:00
-
21:45
-
20:15
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
Партнерский контент