«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге»: делайте ставки и получите бонус до 10 000 рублей от ФОНБЕТ

27 февраля «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 23:00 мск.



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«МЮ» справедливо идет фаворитом в букмекерской линии. Подопечные Сульшера набрали неплохой темп, не проиграв ни одной игры за целый месяц. Да и фактор родных стен никто не отменял: в чемпионате дома лучше манкунианцев играют только представители топ-3 АПЛ.



На этот раз норвежский тренер «красных дьяволов», скорее всего, выставит более сбалансированный состав. Место в воротах займет де Хеа, не пропускающий вот уже три матча кряду. С первых минут ожидаем выхода новичка Бруну Фернандеша, который оживил атаку манкунианцев. Также вполне вероятно появление Скотта Мактоминая, выздоровевшего после травмы.



«Манчестер Юнайтед» всё ещё не хватает в нападении Маркуса Рашфорда, однако Марсьяль своё дело знает. Француз сейчас в хорошей форме: в последних трёх матчах забил три мяча. В предстоящем матче с клубом из Бельгии у нападающего наверняка будет шанс отличиться, и он его не упустит. Проверим гол Антони Марсьяля за хороший коэффициент 2.00.



Прогноз «Чемпионата»: Марсьяль забьет за 2.00. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!