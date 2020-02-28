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«Норвич» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

«Норвич» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Норвич» — «Лестер».

Ставка: победа «Лестера» за 1.75.

«Играй «Лестер» дома, я бы поставил на сухую победу «лис», но нет. Здесь не только «Норвич» играет против «Лестера», но и Теему Пукки против Джейми Варди. Соревнование бомбардиров. Темму ярко начал сезон, а Джейми вновь вернулся к оптимальной форме.

Я думаю, что «Лестер» выиграет, а Варди забьёт. Хотя мне кажется, что и «Норвич» отличится. Да, команда бездарно играет. Да, команда обосновалась на 20-м месте в таблице. Но именно с «Лестером» «Норвич» всегда играет с особым вдохновением. Эти матчи получаются для него относительно лёгкими. То есть он может проиграть, но по рисунку, по характеру это будет совсем другая игра, нежели встреча «Норвича» с другим клубом из топ-5. Это как «Сельта» в Примере. Она в любом состоянии здорово играет против «Реала», — сказал Казаков.

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Сложный отрезок календаря остался позади, аутсайдер рискует попасть «лисам» под горячую руку.
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