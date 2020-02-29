ЦСКА — «Урал»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги в Москве

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч ЦСКА — «Урал» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа ЦСКА за 1.45.



«ЦСКА — для меня фаворит в этом матче. У команды наконец-то стабилизировался состав. Они неплохо проводят последние игры. Это говорит о том, что у команды собралась серьёзная обойма. Играют Васин и Дзагоев, на все позиции есть как минимум два игрока. Качество игры у армейцев было, но у них были и проблемы в обороне.



Сейчас у команды достаточно времени, чтобы наиграть какую-то группу игроков. В предстоящем матче на тренерской скамейке не будет присутствовать Виктор Гончаренко, но я не думаю, что это как-то скажется на игре армейцев. Нет уверенности в том, что ЦСКА в РПЛ сможет побороться за Лигу чемпионов. Да, армейцы весеннюю часть всегда проводят намного лучше, но на данный момент в команде нет опытных игроков.



«Урал», на мой взгляд, — это команда настроения. Она больше всех забивает, но и больше всех пропускает. Это неуступчивая команда, которая всегда может дать бой лидерам, но сейчас она еще не готова играть против ЦСКА».



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