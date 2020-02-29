«Хоффенхайм» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Бавария» в 24-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: гол Гнабри за 1.78.
«Матч Бундеслиги, который приобретает особое значение и прочтение в связи с травмой Роберта Левандовского. Поляк выбыл на четыре недели, «Бавария» лишилась своего самого грозного оружия. Большой вопрос, как она будет строить игру в атаке. А больших задач с команды никто не снимает — нужно продолжать маршировать в Бундеслиге. В Лиге чемпионов в ответной игре, может быть, несколько проще будет после гостевой победы со счётом 3:0, но в любом случае «Баварии» надо будет искать игру в атаке.
Мне кажется, фигура Сержа Гнабри здесь становится ключевой. Именно этот игрок, я думаю, будет располагаться на острие. От него будет исходить самая большая угроза воротам соперника. Просто поставлю на его гол в этом матче. Коэффициент — 1,78. Думаю, это лучшая ставка. Связываться с результатом после потери Левандовского я бы не стал».
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