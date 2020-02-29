«Борнмут» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 28-го тура чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Челси».



Ставка: ничья за 3.50, обе забьют за 1.65.



«Попробую поставить на ничью в этой игре. Думаю, будет ничья с забитыми мячами. Обе команды забьют. Объясню, почему так думаю. «Челси» очень сильно лихорадит. «Борнмут», несмотря на то что команда чаще проигрывает, чем выигрывает, остаётся клубом, способным на своем поле отстоять ничью даже с «Челси».



В последних матчах у «Борнмута» дела пошли на поправку, за исключением встречи с «Бёрнли». Но это была выездная игра. Дома «Борнмут» смотрится очень-очень неплохо для команды, которая находится на таком месте.



Что касается «Челси», то у синих хватает проблем организационных и атакующих. Очень неровно играет команда Фрэнка Лэмпарда. Возможно, ничья — рискованный вид ставки, но я предположу, что именно она и случится».



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