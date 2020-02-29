«Валенсия» — «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 29 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Валенсия» — «Бетис».
Ставка: ничья и обе забьют за 3.70.
«Обе команды находятся не в лучших кондициях: «Валенсия» не может выиграть на протяжении пяти матчей, «Бетис» — шести. Хозяевам не поможет Родриго, что, безусловно, плохо, но есть Макси Гомес и Гедеш, которые в любой момент могут перевернуть ход игры в пользу своей команды.
«Бетис» располагает очень мощным нападением в лице Фекира, но не смогут сыграть Карвальо и Бартра. Стоит отметить, что философия игры клубов строится через владение мячом и короткий пас.
Предполагаю, что нас ожидает яркий, интересный, голевой футбол от обоих коллективов. У команд очень плохие безвыигрышные серии в чемпионате, которые они хотят прервать».
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