«Борнмут» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч 28-го тура АПЛ 29 февраля

Известный футбольный комментатор и телеведущий Роман Гутцайт дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Борнмут» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.83.
“Челси”, конечно, получил по полной программе от “Баварии”, но, если вы помните, нечто подобное я и прогнозировал на ту игру Лиги чемпионов. Я не думаю, что поражение от мюнхенцев должно серьёзно повлиять на состояние лондонцев. Мне кажется, что игроки “Челси” и сами должны понимать, что сейчас “Бавария” находится на совершенно другом уровне. Поэтому слишком предсказуемое абсолютно для всех поражение вряд ли изменит настрой команды. Да и несмотря на счёт, всё-таки “Челси” не заслуживал трёх пропущенных мячей. Они и сами создавали моменты, державшись под натиском немцев до последнего.
Но теперь сам “Борнмут” может оказаться на месте “Челси”. Лондонцы получили мастер-класс от “Баварии” и теперь возвращаются к делам чемпионата. Для того чтобы удержаться в четвёрке английской Премьер-лиги, команде Лэмпарда необходимо набирать три очка в матче с “Борнмутом”. В последнее время “Борнмут” показывал неплохой уровень игры, но всё-таки “Челси” — команда достаточно искусная в плане атакующих действий. Удивительно, что “синие” в гостях играют хорошо, а “Борнмут” как дома, так и на выезде играет плохо. Поэтому фаворит в этой игре очевиден.
Мне кажется, что здесь можно рассмотреть вариант с победой “Челси”. Коэффициент на это событие не разочарует, а заход вполне вероятен».
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