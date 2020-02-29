«Уотфорд» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30, победа «Ливерпуля» всухую за 2.45.



«Это выездной матч для «Ливерпуля». В случае победы он может установить рекорд по количеству побед подряд в чемпионате Англии. Нет сомнений, что красные это сделают. В этой игре осечки от них ждать не приходится.



Предположу, что это будет низовой матч. «Уотфорд» не забьёт, и «Ливерпуль» победит. «Уотфорд» в последних игра не побеждал. Не думаю, что сегодня он сможет победить или забить».



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