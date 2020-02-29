Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Уотфорд» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

«Уотфорд» — «Ливерпуль»: ставка Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Уотфорд» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30, победа «Ливерпуля» всухую за 2.45.

«Это выездной матч для «Ливерпуля». В случае победы он может установить рекорд по количеству побед подряд в чемпионате Англии. Нет сомнений, что красные это сделают. В этой игре осечки от них ждать не приходится.

Предположу, что это будет низовой матч. «Уотфорд» не забьёт, и «Ливерпуль» победит. «Уотфорд» в последних игра не побеждал. Не думаю, что сегодня он сможет победить или забить».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020