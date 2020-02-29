«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Российской Премьер-Лиги

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Ростова» с нулевой форой за 1.88.



«Думаю, что фаворитом предстоящего матча является «Ростов», хотя в Грозном всегда непросто играть. Поэтому легкой встреча для ростовчан точно не будет. К тому же это первый матч после перерыва. Однако «Ростов», на мой взгляд, подходит в хорошем состоянии к весенней части чемпионата. Ростовский клуб показал очень хороший футбол в Катаре, сумел сохранить основных футболистов и вообще плодотворно поработал в зимней паузе. Я думаю, что коллективу Карпина вполне по силам даже побороться за место в Лиге чемпионов, поскольку у основных конкурентов есть определённые проблемы как в игровом плане, так и внутри команды.



«Ахмат» только по дополнительным показателям опережает команды, находящиеся в зоне стыковых матчей. Грозненцы пока не могут внести этот сезон себе в актив. Качество футбола команды находится на довольно низком уровне, отсюда и неудачные результаты. Думаю, что «Ахмат» не сможет рассчитывать на место выше десятого по итогам этого чемпионата».



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