«Гранада» — «Сельта»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании 29 февраля

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Сельта».



Ставка: победа «Сельты» за 2.70.



«Сельта» пребывает в отличном настроении. В прошлом туре они обыграли дома «Леганес», а до этого сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и одержали волевую победу над «Севильей». Команда из Виго выбралась из зоны вылета, психологически это должно очень хорошо сказаться на их настрое. Несмотря на это, предстоит ещё много борьбы. Не могу не отметить Смолова, который забил не кому-нибудь, а мадридскому «Реалу».



«Гранада» выиграла последние две игры, в том числе учинила разгром «Осасуне» (3:0) на выезде. В их активе 36 очков и девятая позиция в лиге. Обе команды располагают хорошими исполнителями: Сольдадо — у хозяев, Аспас, Смолов и Рафинья — со стороны гостей.



Я думаю, что будет открытая игра. «Гранада» попытается сыграть вторым номером, но атакующий потенциал «Сельты» в этом матче для меня более весом».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.