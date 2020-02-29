«Гранада» — «Сельта»: ставка Владислава Радимова на матч испанской Примеры 29 февраля

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Гранада» — «Сельта».



Ставка: обе забьют — нет за 1.66.



«Из всех команд, которые находятся внизу турнирной таблицы, «Сельта», на мой взгляд, демонстрирует самый привлекательный футбол. Да и в последних матчах клуб добывает очки. В предыдущей встрече клуб из Виго одержал важную победу над одним из конкурентов в борьбе за право остаться в элитном дивизионе, при этом «Сельта» играла большую часть матча в меньшинстве. Так что сейчас команда находится на эмоциональном подъёме. Но любая осечка может серьёзно сказаться на моральном состоянии футболистов, поэтому «Сельте» надо цепляться за очки в каждом поединке.



Учитывая важность матча для «Сельты», думаю, что команда постарается на выезде большое внимание уделить обороне. А «Гранада» предпочитает не форсировать события. Клуб комфортно чувствует себя в середине турнирной таблицы и остаток сезона может играть в своё удовольствие. Поэтому не думаю, что предстоящая встреча получится результативной, и, скорее всего, одна из команд не сможет отличиться».



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