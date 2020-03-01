ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 1 марта

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 25-го тура Эредивизи сезона-2019/2020 ПСВ — «Фейеноорд».



Ставка: «Фейеноорд» победит за 3.65.



«Полгода назад в матче ПСВ — «Фейеноорд» можно было легко прогнозировать, что обе команды забьют, потому что в их очных матчах всегда было много голов. Вспомнить хотя бы игру в первом туре — она завершилась со счетом 3:1 в пользу «Фейеноорда». Великолепный матч провёл Стивен Бергейс.



Сейчас Дик Адковат ведёт команду ко второму месту. Оно уже совсем близко. Ещё и в параллельном матче играют «АЗ Алкмар» и «Аякс» — две первые команды чемпионата. Поэтому у «Фейеноорда» есть шикарный шанс заскочить в Лигу чемпионов. На это как раз и делается расчет.



Мне кажется, что «Фейеноорду» удастся это сделать. Последние победы ПСВ впечатляют, они все были крупными. Но и играла команда с клубами, которые пропускают достаточно много. Взять, к примеру, последний выездной матч, когда ПСВ обыграл «Витесс». Но этой победы могло и не быть, будь «Витесс» чуть спокойнее в завершающей стадии атак.



Поэтому «Фейеноорд» остаётся для меня фаворитом предстоящей игры. Думаю, что он одержит победу даже на выезде. Команда Дика Адвоката находится в лучшей форме и должна выигрывать».



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