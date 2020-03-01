«Краснодар» — «Уфа»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Уфа» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа “Краснодара” с форой (-1) за 1.88.



“Уфа” — очень неприятная команда практически для всех. Доказала это игрой и дома, и в гостях. Умеет цепляться за результат везде. Достаточно оборонительная, не очень весёлая, но при этом довольно прагматичная и, как видим по таблице, достаточно успешная команда. Конечно, все покажет вторая половина сезона. Возможно, коллектив Евсеева опустится ниже, но пока они на подъёме. Старт весенней части сезона для уфимцев должен выдаться лёгким, ведь “Краснодар” для них очень удобный соперник в плане тактики. “Быки” понесутся вперёд, а “Уфа” любит играть вторым номером.



У “Краснодара”, с одной стороны, проблемы. С другой — опыт. В матчах с “Краснодаром” команды всегда закрывались, нужно было вскрывать оборону. Думаю, “Краснодар” целенаправленно готовился к “Уфе”, прекрасно понимая, что концовка чемпионата короткая — всего 11 туров, а значит, в каждом матче нужно быть готовым. Уход Игнатьева, мне кажется, для “Краснодара” не катастрофа. Безусловно, потеря вариативности игрока в обойму и так далее, но не катастрофа. На атакующем потенциале “Краснодара” это точно сильно не скажется.



После паузы ставлю на фаворита — “Краснодар” — с форой -1».



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