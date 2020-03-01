«Севилья» — «Осасуна»: ставка Константина Генича на матч 26-го тура испанской Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 26-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Осасуна».
Ставка: победа «Севильи» по угловым с форой (-2.5) за 1.65.
«У «Севильи» после прошлого тура нормально складываются дела в чемпионате. 43 очка, команда в зоне Лиги чемпионов, идёт вровень с «Атлетико». Победа в матче с «Хетафе» была чрезвычайно важна.
На неделе в Лиге Европы «Севилья» с горем пополам прошла дальше, преодолев барьер в лице ЧФР. Ничья (1:1) на выезде давала хорошие шансы, и почти никто не сомневался, что дома севильянцы одержат победу, но при обилии моментов реализовать ничего не удалось, а в концовке еще и пропустили от румын. Повезло, что мяч не засчитали из-за игры рукой после просмотра VAR. А так, могли и вылететь.
Надо переключаться на чемпионат. Благо у Лопетеги большая обойма игроков, чтобы ротировать состав. Но нынешняя игра «Севильи» не убеждает. По-хорошему, дома нужно обыгрывать «Осасуну» через какой-нибудь низовой матч. «Севилья» сейчас играет сухо, прагматично и не очень весело, даже несмотря на 2:2 с «Эспаньолом» и победу (3:0) в матче с «Хетафе».
Думаю, есть резон сыграть угловые «Севильи». В последних домашних матчах в этом году «Севилья» заметно превосходит соперников. Единственное, проиграли «Гранаде» (2:0). Края у «Севильи» работают хорошо, много угловых. С ЧФР тоже было много угловых.
Сыграл бы вариант «победа «Севильи» по угловым с форой -2.5» за 1.65. Может быть, даже можно сыграть с -3.5 за коэффициент выше двойки».
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