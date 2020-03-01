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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 1 марта

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 1 марта
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.59.

«Важнейший матч для обеих команд, ведущих отчаянную борьбу за лигочемпионское место. “Эвертон”, набрав 36 очков, пока 11-й. “Манчестер Юнайтед” — на 5-м месте, опережая соперника на пять очков. Мерсисайдцы лишь второй раз проиграли в АПЛ при Карло Анчелотти, уступив в предыдущем туре в Лондоне “Арсеналу” со счетом 2:3. А первым клубом, кому проиграл “Эвертон”, был “Манчестер Сити” (1:2, на выезде). Пять побед, две ничьи, два поражения в девяти матчах. Настораживают только два матча на ноль.

“Манчестер Юнайтед” в последнее время наладил игру в обороне, три матча в АПЛ без пропущенных мячей. Нулевая ничья дома с “Вулверхэмптоном”, победа со счётом 2:0 в матче с “Челси”, разгром (3:0) “Уотфорда”. В первом круге на “Олд Траффорд” соперники сыграли вничью — 1:1, причём оба гола забили манкунианцы. Но после чего многое изменилось в обоих клубах. Сейчас расклад сил будет совсем другим.

В этом матче вижу фаворитом хозяев. Дома при Анчелотти они провели четыре матча — три победы и одна ничья. Ставлю на победу “Эвертона”. Рискованная ставка, но “МЮ” выглядит не очень хорошо, хоть и разгромил на “Олд Траффорд” “Брюгге” — 5:0.

“Эвертон” их “поздравит” с выходом в следующую стадию Лиги Европы. Конечно, они не смогут отомстить за бельгийцев и забить столько же мячей в ворота Де Хеа, но для победы этого и не требуется. Ставлю на победу «Эвертона».

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