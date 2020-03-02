ЦСКА – «Торпедо»: прогноз Владимира Вуйтека на первый матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Торпедо».
Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.67.
«ЦСКА является однозначным фаворитом предстоящей игры и серии в целом. Я думаю, что это противостояние с большой долей вероятности может закончиться со счётом 4:0 в пользу «армейского» клуба. ЦСКА активно будет действовать в атаке с первых минут матча, и я думаю, что москвичам удастся быстро забить несколько шайб в ворота соперника, после чего «армейцы» смогут играть на контратаках, экономя силы на следующий матч.
В целом я думаю, что первая встреча этих соперников будет довольно результативной. Два предыдущих очных поединка в Москве закончились уверенными победами ЦСКА. В этих матчах обе команды порадовали зрителей атакующим хоккеем. За две встречи команды на двоих забросили 12 шайб, поэтому не сомневаюсь, что и в предстоящей игре мы увидим как минимум четыре гола».
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