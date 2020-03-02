«Портсмут» — «Арсенал»: ставка Ильи Казакова на матч Кубка Англии 2 марта

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Портсмут» — «Арсенал».



Ставка: «Арсенал» победит и обе забьют за 2.55.



«Команды находятся в совершенно разных весовых категориях. «Портсмут» в матчах на Кубок и выигрывал, и играл весело. Правда, и соперники у него были соответствующие. «Арсенал» тоже играет в свою охоту любым составом. Поэтому жду, что матч получится верховым.



Если говорить об исходе встречи, то «Портсмут» дома – команда крепкая, опять же, на уровне своих нынешних соперников. Но думаю, что даже молодёжь «Арсенала» окажется сильнее, хотя «Портсмут» свой гол забьёт».



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