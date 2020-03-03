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«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ 3 марта

«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Вуйтека на матч плей-офф КХЛ 3 марта
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на 2-й матч серии 1-го раунда плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» — «Металлург» Мг.

Ставка: «Барыс» победит за 1.95.

«Я думаю, что и во втором матче серии казахстанский клуб сможет одержать победу. «Барыс» будет действовать осторожно, хоккеисты постараются не форсировать события, чтобы избежать ошибки. Не жду большого количества шайб, но за счёт дисциплинированной игры и грамотной реализации своих моментов «Барыс» добудет необходимый результат.

«Металлург» ничего не смог противопоставить сопернику в первой игре. Магнитогорцы очень неуверенно играют на выезде в этом сезоне. Команда не очень хорошо укомплектована, да и смена тренера по ходу регулярного чемпионата не принесла желаемого результата. «Металлург» даже не смог отличиться в первом матче серии. Команда действовала беззубо в атаке и проваливалась в обороне. Конечно, сложно представить, что нападающие Магнитогорска и во второй встрече подряд не смогут забить, однако, 1-2 заброшенные шайбы не помогут гостям добыть положительный результат в предстоящем матче».

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Первый матч завершился разгромной победой клуба из Казахстана.
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