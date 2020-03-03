«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ 4 марта

Хоккейный обозреватель Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз».



Ставка: ТБ 5.5 шайб за 1.70.



«Рейнджерс» гениально провели февраль. Казалось, у них нет шансов попасть в плей-офф, но ньюйоркцы мощно выступали, одержав 11 побед при трёх поражениях. Однако нашла коса на камень – два матча с «Филадельфией», дома и в гостях, завершились со счётом 2:5 и 3:5. Не в пользу «Рейнджерс».



Это сильно подкосило ньюйоркцев, которые к тому же потеряли из-за травмы не только первого вратаря Игоря Шестёркина (перелом ребра в автомобильной аварии), но и форварда из первых двух звеньев Криса Крайдера (перелом стопы). Ну и второй вратарь Хенрик Лундквист абсолютно не готов, что и показала вторая игра с «Филли».



Задача у «Рейнджерс» теперь сложнейшая – нужно дома с Александром Георгиевым в воротах победить действующего обладателя Кубка Стэнли, чтобы сохранить какие-то шансы на плей-офф. При этом «Сент-Луис» – лучшая команда Запада, которая в полном порядке – семь побед подряд.



Не хотелось бы в этом матче гнаться за победой одной из сторон. Хотя шансы «Блюз» кажутся выше.



1.70 – возьмём, что тотал в этом матче в основное время составит больше, чем 5.5. Атака у обеих команд никуда не делась, и шесть шайб за 60 минут мы увидеть можем».



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