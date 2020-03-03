«Шальке» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии 3 марта

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке» — «Бавария» в 1/4 финала Кубка Германии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.71.



«Кубок Германии, стадия четвертьфиналов. «Бавария» остается в турнире. «Боруссия» вылетела из турнира. Для «Баварии» это очень важная история, так как очень коротка дорога к трофею. Никто не знает, как сложится судьба мюнхенцев в Лиге чемпионов с учетом травмы Роберта Левандовского. Понятно, что в четвертьфинал они выходят, но что дальше и с кем будут играть, пока неизвестно.



О чемпионате Германии пока рано говорить, а вот Кубок Германии — это то, на что «Бавария» сейчас сделает ставку, тем более что в соперниках удобный «Шальке». Травма Левандовского, конечно, окажет влияние на этот матч, потому что Роберт исторически много забивает этому сопернику. Забивает практически в каждом матче. Сейчас его не будет, но мы видели, что и без него «Бавария» умеет играть остро, способна играть в атаку. Забила 6 мячей «Хоффенхайму».



«Шальке» — команда сумасбродная, состав слабый. Очков команда набирает даже больше, чем заслуживает, поэтому я не сомневаюсь в проходе «Баварии» и в ее победе. Думаю, что победа будет уверенная. Фора (-1,5) на «Баварию» с коэффициентом 1,71 — это лучшая ставка на эту игру».



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