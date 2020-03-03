«Шальке» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Германии 3 марта

Известный комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч «Шальке» — «Бавария» в 1/4 финала Кубка Германии сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.80.



«Бавария», как мы видим, находится в хорошем настроении, настоящем таком серьёзном тонусе. Это показал нам матч Лиги чемпионов, который «Бавария» выиграла спокойно и уверенно. Это показал и матч чемпионата — крупная победа была добыта задолго до финального свистка, последние 15 минут матча, я напомню, футболисты «Хоффенхайма» и «Баварии» просто пасовали друг другу мяч в знак протеста против действий фанатов, которые некрасиво себя ведут сразу на нескольких стадионах Бундеслиги.



Команда понимает, что следующий матч Бундеслиги не самый сложный, есть возможность для точечной ротации состава, которыми Флик может воспользоваться. В любом случае «Шальке» сейчас очень плох. «Шальке» в самом настоящем кризисе. Это касается не только голкипера Нюбеля, который ошибается почти в каждой игре. Кстати, хороший вопрос — кто же выйдет играть против «Баварии»? Может быть, выйдет Шуберт, который восстановился после травмы. Впрочем, как известно, и он не безгрешен. До травмы он тоже ошибался довольно грубо.



Матч чемпионата не так давно «Бавария» выиграла у «Шальке» уверенно. Давайте посмотрим на матчи «Шальке» в последнее время. Четыре встречи подряд без побед — это очень неприятная серия для команды, которая надеялась попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы. В двух последних матчах «Шальке» не забил ни одного гола, а пропустил восемь: 0:5 завершился их матч с «РБ Лейпциг» и 0:3 в Кёльне. Это катастрофа настоящая, тем более что недавно «Кёльн» боролся за выживание.



Мне кажется, что, учитывая такие расклады, здесь практически нет интриги. Не знаю, что должно произойти, чтобы «Бавария» не сумела обыграть «Шальке» уверенно, тем более что Кубок для «Баварии» тоже важен. В матче «Шальке» — «Бавария» я выбираю простую ставку: уверенная победа «Баварии» с форой (-1.5) с довольно неплохим коэффициентом. «Бавария» и на выезде способна забить «Шальке» больше двух или трёх мячей, если вдруг пропустит. Может быть, даже и сухая победа получится. Победа «Баварии» с форой (-1.5) — вполне рабочий вариант».



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