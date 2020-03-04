«Мирандес» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Мирандес» — «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.76.
«Ответный матч полуфинала Кубка Испании. Крепкий «Мирандес», самобытная команда с отличным молодым тренером, который, возможно, в будущем возглавит «Атлетик» из Бильбао, речь об Ираоле, против «Реала Сосьедад».
В первом матче «Мирандес» показал, что умеет здорово прессинговать и накрывать соперника. «Сосьедаду» было действительно тяжело. Но он выиграл 2:1. За этот месяц, как мне кажется, форму представители Примеры не растеряли. А у «Мирандеса» свои расклады в Сегунде. Понятно, что команда — середняк, на выход в Примеру она не претендует. Остался важен только предстоящий матч.
1:2 на выезде — это хороший результат, учитывая, что теперь предстоит играть дома. Выигрывай 1:0 и выходи в финал, чего с командой не было.
Но мне кажется, что сказка «Мирандеса» подходит к концу. Да, он круто играл с «Севильей», вынес её, забив три мяча и пропустив только в концовке, смотрелись неплохо и с «Сосьедадом» в гостях. Но «Реал Сосьедад» мощнее, увереннее и просто сильнее. Да, это выезд для «Сосьедада», но где-то он подловит соперника. А сотворить ещё одно чудо у «Мирандеса» вряд ли получится.
Я здесь рискну и возьму победу гостей за 1.76. Не такой это большой риск. Но «Сосьедад» сильнее», — сказал Генич.
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