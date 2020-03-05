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«Химки» – «Торпедо»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1/4 финала Кубка России

«Химки» – «Торпедо»: прогноз Евгения Ловчева на игру 1/4 финала Кубка России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Химки» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» и меньше 3 мячей в матче за 4.45.

«Почему я практически во всех матчах сейчас ставлю меньше и мало голов даю? Потому что всегда после зимнего перерыва команды забивают очень мало голов. «Химки» только что сменили тренера.

А «Торпедо» бьётся за РПЛ, у него состав посильнее. Так что тут вопросов нет – «Торпедо» победит.

Ставлю на П2, также прогнозирую ничью в первом тайме и сделаю ТМ (2,5)», — сказал Ловчев.

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Обе команды проведут первый матч после зимней паузы.
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