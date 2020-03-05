«Гранада» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Гранада» — «Атлетик» в полуфинале Кубка Испании сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 2 за 2.09.



«В первой встрече баски победили с минимальным сч`том 1:0, Муньяин отличился. И это очень хороший результат для Бильбао. «Гранаде» надо придумать дома что-нибудь эдакое, чтобы не пропустить. Если пропустят, то всё, надо будет минимум три забивать. За «индивидуальный тотал «Гранады» больше 2,5 мяча» дают коэффициент 7,89. «Гранада» будет играть максимально сдержанно и аккуратно. Они будут надеяться на какой-то шанс, стандарт, чтобы перевести игру в овертайм.



Это будет перетягивание каната. Велика вероятность, что матч будет скучным, сдержанным, без моментов. Мне кажется, «тотал меньше 2 мячей» за 2,09 — это подарок. Надо играть. Вряд ли стоит ждать высокую результативность. Ну и за 1,86 можно сыграть «обе забьют — нет». Мне кажется, здесь будет либо 0:0, либо будет один мяч забит», — сказал Генич.



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