«Витязь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й и 4-й матч серии 1/4 финала Западной конференции Кубка Гагарина «Витязь» — СКА.



Ставка: победа СКА в основное время за 1.62.



«Наш разговор пойдёт про серию СКА – «Витязь». Конечно, в ней всё было понятно с самого начала. И даже люди, едва соскочившие с галоперидола, и на фоне весеннего обострения не верили в творческие успехи подмосковного клуба. Вопрос заключался лишь в одной победе, которую СКА всё-таки должны или не должны своему сателлиту дать на блюдечке с голубой каемочкой. Потому что она решает целую кучу проблем, включая удовлетворение отцов-учредителей и отцов-кормильцев «Витязя», что называется, «по самую плешь».



Лично я считаю, что СКА у нас предпочитает мир во всём мире, поэтому эту несчастную победу «Витязю» отдаст. Понятно, что этого не произойдёт в Санкт-Петербурге, и этого там не произошло. Теперь попробуем разобраться, в каком из двух подмосковных матчей случится это чудо чудное и диво дивное и «Витязь» победит. Мне, кажется, что в третьей игре этого не будет, не станет Кудашов рисковать. А то дай «Витязю» выиграть третий матч, его начнет распирать во все стороны и в четвёртой игре – и тут уже до беды недалеко. Лучше перестраховаться, сделать счёт в серии 3-0, а там уже можно будет посмотреть. Тем более что в КХЛ только Квартальнов умеет проигрывать серию с этого счёта, а больше никому этого не удавалось.



Поэтому будет правильным застолбиться на победу СКА и в третьем матче», — полагает Лебедев.



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«Витязь» — СКА. Прогноз: Кемппайнен наберёт очки, Кудашов останется без большинства СКА без особых хлопот забрал два матча в Санкт-Петербурге.