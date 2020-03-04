«Витязь» — СКА. Прогноз: Кемппайнен наберёт очки, Кудашов останется без большинства

В третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Витязь» сыграет со СКА 5 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Витязь» — СКА команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 1.61. Победу команды Михаила Кравеца букмекеры оценивают коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — СКА

Букмекеры считают, что матч плей-офф КХЛ «Витязь» — СКА 5 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.88, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.98. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.55.

Прогноз и анализ матча «Витязь» — СКА (05.03.2020)

Никакой интриги в этой серии не ожидалось, и пока именно так и выходит. СКА просто сильнее по всем фронтам. «Витязь» старается, бьётся и делает всё возможное, но разница в классе слишком очевидна для того, чтобы фаворит испытывал хоть сколько-нибудь серьёзные проблемы.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Весь вопрос сводится к тому, сумеет ли клуб из Московской области зацепить одну игру. На данный момент кажется, что скорее да, чем нет. Дело тут вот в чём: по всем признакам петербуржцы мыслями уже находятся во втором раунде, где противник достанется посерьёзнее.



В двух стартовых матчах для достижения результата было достаточно взрываться на короткий отрезок. В дебютном поединке (6:1) СКА выдал мощную игру сразу после первого перерыва: забросил четыре шайбы за 9,5 минуты и снял все вопросы, а в остальное время берёг силы и никуда не торопился.



Спустя сутки расклад повторился: вновь неубедительное начало, вновь взрыв в середине второго периода, вновь замена вратаря у «Витязя» и вновь переход в спящий режим. Только на второй раз гости сумели этим воспользоваться: забросили две шайбы и подарили некое подобие концовки (3:4).



Справедливости ради, «армейцы» в оставшиеся минуты оказались гораздо ближе к пятому голу, чем «Витязь» — к ничьей. Понятно, что столь весомое преимущество расслабляет: фаворит может позволить себе никуда не спешить, а потом решить вопрос за один мощный интервал.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина-2020: все пары 1/4 финала Востока, ставки на проход «Барыс» высадит Воробьёва, «Сибирь» удивит, «Авангард» и «Салават» дадут огня.

Потому трогать основную линию довольно опасно. Преимущество подопечных Алексея Кудашова не вызывает сомнений, но им нет никакого смысла выпрыгивать из штанов и гнаться за крупным счётом, поскольку решающие сражения впереди. Следовательно брать большие форы не стоит, а лобовая победа гостей идёт за скучный коэффициент 1.61.



Попробуем удариться в статистику. Прежде всего выделяется ИТБ 0.5 очка Йоонаса Кемппайнена за 2.30. Финн сумел отличиться в обеих играх в Санкт-Петербурге. Айстайм у него в полном порядке (стабильные 17-19 минут), в большинстве он тоже выходит. Коэффициент кажется завышенным.

Также возьмём ТМ 7.5 малого штрафа за 2.43. В Петербурге удалений было много, что идёт на руку «армейцам». Большинство они реализуют здорово: в двух стартовых матчах пять шайб из десяти (то есть ровно половину) они провели в формате «5-на-4». Если хозяева реально хотят забрать хотя бы один матч, им нужно свести количество удалений к минимуму. Вариант помягче — ИТМ 4,5 малого «Витязя» за 2.07.

Прогноз и ставки на матч «Витязь» — СКА

За две игры в Санкт-Петербурге «Витязь» пропустил пять шайб в меньшинстве — для плей-офф это смертельно. Если хозяева действительно хотят зацепить хотя бы один матч, им нужно свести количество удалений к минимуму. Иначе спецбригады СКА вновь добудут победу безо всяких хлопот.



Ставка №1: ИТБ 0.5 очка Йоонаса Кемппайнена за 2.30.



Ставка №2: ТМ 7.5 малого штрафа за 2.43.