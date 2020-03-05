«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард».
Ставка: «Авангард» не проиграет за 1.55.
«Салават Юлаев» в предыдущей встрече забросил вторую шайбу на последних секундах основного времени матча, переведя игру в овертайм. А уже в дополнительной 20-минутке поймал удачу за хвост, забросив победную шайбу рикошетом от вратаря, и сравнял счет в серии. После такого камбэка уфимские хоккеисты сейчас находятся на подъеме и выйдут на домашний поединок максимально заряженными. Уфимцы проводили большую часть времени в атаке, плюс, очень ответственно подошли к игре в обороне по сравнению с первым матчем серии. Хоккеисты не дали сопернику нанести такое большое количество бросков по своим воротам, как в победной для «Авангарда» первой встрече.
Я думаю, что первая встреча в Уфе будет проходить по схожему сценарию. «Салават Юлаев» постарается строго сыграть в обороне, но и много времени попытается проводить в атаке, а «Авангард» попытается также сдерживать ударное звено уфимцев, выпуская против них свою оборонительную пятерку Стася. Нас ожидает очень равная и зрелищная игра, результатом которой очень вероятно может опять стать овертайм, думаю, не последний в данной серии. Но мне кажется, «Авангард» не должен проиграть в основное время», — сказал Вуйтек.
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