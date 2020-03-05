«Гранада» — «Атлетик»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Кубка Испании

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на второй матч полуфинала Кубка Испании сезона-2019/2020 «Гранада» — «Атлетик».



Ставка: ничья за 3.05.



«Предстоящий полуфинальный матч Кубка Испании очень важен для обеих команд. «Атлетик» может сотворить свою историю. Эта команда всегда удачно играет в Кубке Испании. «Гранада» вообще может провести исторический для себя сезон, если выйдет в финал.



Первый матч выиграл «Атлетик» со счетом 1:0. Больше шансов пройти дальше именно у команды из Бильбао. Тем не менее «Гранада» играет дома. Эта команда неплохо действует в Ла Лиге. У «Гранады» будет особое желание выиграть в этом матче.



Однако в составе «Атлетика» есть несколько футболистов, которые способны изменить ход матча. Во-первых, очень быстрый Иньяки Уильямс, есть Гарсия, Есть Икер Муньяин. В составе «Гранады» могу отметить лишь опытного игрока топ-уровня Роберто Солдадо. Он может быть очень опасен для обороны «Атлетика».



Шансы команд на победу считаю равными — 50 на 50. Есть фактор домашнего поля «Гранады», но есть и победа «Атлетика» в первом матче. В этом матче считаю, что стоит поставить на ничью», — сказал Гратакос.



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