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«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии 7 марта

«Борнмут» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии 7 марта
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (–2) за 2.25.

«Интересно, что в этом поединке “Ливерпуль” может превзойти свой же рекорд по победам в домашних играх подряд. Сейчас их в активе Юргена Клоппа и его ребят — 21. Причём столько же побед подряд на “Энфилде” хозяева одерживали под руководством Билла Шенкли — с января по декабря 1972 года.

“Борнмут”, в отличие от своего соперника, переживает тяжёлые времена. Команда стоит буквально в шаге от зоны вылета, и оставшиеся 10 матчей превращаются в сплошные финалы, где каждая осечка приближает к расставанию с АПЛ. А вот у “Ливера” ситуация обратная, ведь с каждым туром они приближаются к чемпионству. Такие вот разные настроения у команд: одни ждут финиша чемпионата, как праздник, а для других всё очень тревожно.

В первом круге, 7 декабря, “Ливерпуль” разгромил “Борнмут” на его поле со счетом 3:0. Тогда отличились Окслейд-Чемберлен, Кейта и Салах. Несмотря на то что футбол горазд на сюрпризы — вспомните ту же ничью “Борнмута” с “Челси” (2:2), — сейчас в это верится с трудом, тем более недавно “Ливерруль” проиграл “Уотфорду” со счетом 0:2. Поэтому ожидать второй ошибки со стороны “мерсисайдцев” подряд не стоит.

Предлагаю поставить на победу “Ливерпуля” с форой (–2). Действующий победитель Лиги чемпионов не может забить уже два матча подряд, поэтому когда-то их должно прорвать. Почему бы не в игре против явного аутсайдера?»

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