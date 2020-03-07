«Хетафе» – «Сельта»: прогноз Владислава Радимова на матч 27-го тура чемпионата Испании

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 27-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Сельта».



Ставка: победа «Хетафе» всухую за 2.59.



«Хетафе», конечно, фаворит предстоящей встречи. Команда очень хорошо играет на своем поле, сохраняет баланс в игре, в нужный момент может додавить соперника, который ниже классом. Основная цель «Хетафе», на мой взгляд, это попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Все ресурсы для достижения этого результата у команды есть. Поэтому в играх с клубами из нижней части турнирной таблицы «Хетафе» должен набирать максимум очков.



«Сельта» зацепила ничью в матче с Реалом в Мадриде, да и вообще не проигрывает уже 4 встречи. Команда довольно хорошо защищается, быстро контратакует. Но не думаю, что в игре с «Хетафе» клуб из Виго сможет набрать очки.



Смолову надо доказывать профпригодность, забивать в каждом матче. Пока ему для этого не хватает физических кондиций, не получается поддерживать командную скорость. Думаю, что в предстоящей игре он еще выйдет в стартовом составе, но если не сможет принести никакой пользы команде, то может усесться на скамейку запасных надолго».



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