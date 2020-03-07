«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии 7 марта

Популярный футбольный комментатор и ведущий Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм».



Ставка: обе забьют за 1.67.



“Арсенал” под руководством Микеля Артеты временами выступают ничего, а временами вылетает в Лиге Европы от “Олимпиакоса”. Возможно, оно и к лучшему, ведь “канониры” сейчас мыслят о Лиге чемпионов. Если “Манчестер Сити” дисквалифицируют, то пятое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги тоже позволит отобраться в ЛЧ. Why not?



Кстати, я был на первом матче “Арсенала” и “Вест Хэма” в этом сезоне. Тогда “Арсенал” победил со счетом 3:1. Наверное, это был лучший матч при Юнгберге. Помните, был такой отрезок в сезоне, когда именно этот специалист возглавлял “канониров”. И снова хозяева должны забивать. Почему? Обамеянг сейчас в безумной форме, Пепе хорош, а маленький Букайо Сака, который играет на позиции левого защитника, регулярно отдаёт голевые передачи. Да и вообще, при Артете команда очень неплохо выступает в атаке. При этом “Арсенал” провел уже два матча на ноль, и оба раза они чудом не пропустили от “Бернли” и “Ньюкасла”.



К чему клоню? Все списали “Вест Хэм” в утиль, то есть в Чемпионшип, а они начали зажигать. “Молотобойцы” выиграли у “Саутгемптона” — 3:1, а до этого “Вест Хэм” чуть было не остановил “Ливерпуль”. Они даже выигрывали на “Энфилде”, но в итоге “Ливер” отыграл два мяча. Для “Вест Хэма” пять голов в двух последних матчах АПЛ — что-то невероятное. Думаю, свои моменты, пусть и немного, гости всё-таки создадут. Один из них может быть реализован».



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